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08:10, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

Мужчина решил почитать журнал в комнате ожидания и обнаружил странную записку

Фото: @Drcornelius1983

Пользователь сети с ником Drcornelius1983 рассказал, что решил почитать в комнате ожидания журнал Better Homes and Gardens, посвященный дому и садоводству, и обнаружил в нем записку. Фотографию находки он опубликовал на Reddit.

В записке, адресованной редакции журнала, автор заявил, что остался недоволен одним из материалов, и попросил перестать присылать ему выпуски по почте. «Раньше ваш журнал был для людей, которым нужно обустраивать дом, готовить, воспитывать детей и так далее. Но то, что вы посвятили семь страниц Гарри Стайлсу (английский певец — прим. «Ленты.ру»), было морально неприемлемо и неинтересно. Его образ жизни не является нормальным для мужчины. (...) Пожалуйста, отмените мою подписку или я выброшу июньский номер в мусорное ведро», — говорится в послании.

Содержание записки Drcornelius1983 посчитал странным. «Я полагаю, что до Better Homes and Gardens не дошло сообщение», — с иронией заметил он.

Некоторые пользователи признались, что письмо их рассмешило. «Я умираю от смеха, потому что кто-то написал это гневное письмо, поместил его в журнал Better Homes and Gardens, закрыл его, после чего решил, что редакция магическим образом получит послание», — написал один из них. Еще один из участников обсуждения в шутку предположил, что автору записки не понравилась статья про Стайлса, потому что дом и сад певца оказались лучше, чем у него.

Ранее пользовательница Reddit опубликовала на портале фотографию странной записки, которую ее сестра нашла в одиноком почтовом ящике в парке.

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