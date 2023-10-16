Девушка нашла в парке одинокий почтовый ящик со странной запиской

Пользовательница Reddit опубликовала на портале фотографию странной записки, которую ее сестра нашла в одиноком почтовом ящике в парке. Содержание послания озадачило комментаторов.

По словам автора поста, девушка обнаружила почтовый ящик в парке, в котором часто гуляет. На снимке видно, что послание сделано с помощью вырезанных из газет и журналов букв. «Рита была отличной свахой и обладала глубоким внутренним голосом (...). Сконцентрируйся на своих вкуснейших ступнях. Покойся с миром», — гласит записка.

Пользователи портала высказали свои догадки о том, откуда в ящике оказалось послание. Некоторые из них предположили, что записка могла быть частью игры и служить подсказкой для нахождения какого-либо предмета или направления поисков.

«Я читала текст, ожидая, что в конце это окажется стихотворение, и была чрезвычайно разочарована и сбита с толку», «Беги... пока твои ступни еще при тебе», «Это явно дело рук какого-то повернутого человека, которого ты бы не захотела встретить в парке» — высказались другие комментаторы. Некоторые из них спросили у автора поста, зовут ли ее сестру Рита, на что она ответила отрицательно.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, как наткнулся на неприятную находку под крыльцом своего дома. Мужчина признался, что поначалу убежал от испугал при виде обнаруженного.