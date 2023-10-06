Мужчина заглянул под крыльцо своего дома и убежал от испуга

Пользователь Reddit с ником DeadLightsOut опубликовал на портале снимки неприятной находки, обнаруженной им под крыльцом своего дома. Он признался, что поначалу испугался своего открытия.

«Заглянул сегодня под крыльцо, чтобы достать декор [для Хеллоуина], а оказалось, что территорию захватили осы», — пожаловался автор публикации. На выложенном им коллаже из фотографий видны несколько осиных гнезд, свитых насекомыми на хеллоуинских украшениях. «Только после того, как я с криком отбежал подальше, я понял, что осам абсолютно пофиг на меня, и смог подобраться очень близко, хотя на мне были только шорты и майка», — пояснил он в комментариях.

Мужчина добавил, что хранил вещи под крыльцом в течение последних пяти лет и раньше с ними не случалось проблемных ситуаций. Кроме того, по словам автора, летом они с женой не замечали ос рядом с домом.

Фото: DeadLightsOut / Reddit

В комментариях многие пользователи пошутили, что осиные гнезда сделали хеллоуинские украшения по-настоящему страшными. «Это больше не твои украшения... И не твой дом», «А ты заснял на фото свой горящий дом? Погребальный костер для ос, как по мне — единственный вариант действия в таких обстоятельствах», — поиронизировали другие комментаторы. Один из них также отметил, что ситуация могла сложиться хуже, так как в вещах под крыльцом могли поселиться опасные для человека пауки-отшельники.

Ранее женщина рассказала на Reddit, как нашла аккаунт мужа на этой платформе и сделала неприятное открытие. Она призналась, что постоянно думает об увиденном на странице супруга.