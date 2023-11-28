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09:14, 28 ноября 2023Мир

Новый президент Аргентины приехал в США для переговоров

Президент Аргентины Милей приехал в США для встречи с чиновниками Белого дома

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Новый президент Аргентины Хавьер Милей приехал в США, где посетит Нью-Йорк и Вашингтон для встречи с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и администрации американского лидера Джо Байдена, а также с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным источников, Милей встретится с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном и представителями Министерства финансов США. В ведомстве отметили, что старшие должностные лица планируют встретиться с командой Милея по экономической политике.

В сопровождении руководителя предвыборного штаба Николаса Поссе и экономического советника Луиса Капуто он побеседует с представителями МВФ, поскольку Аргентине необходимо пересмотреть свое кредитное соглашение на сумму 43 миллиарда долларов.

Ранее стало известно, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп, скорее всего, не приедет 10 декабря на инаугурацию нового лидера Аргентины, которого называют мини-Трампом, из-за приближающихся предвыборных мероприятий в Айове и Нью-Гэмпшире.

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      Семен Александров
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