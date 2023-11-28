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08:37, 28 ноября 2023Мир

Трамп не приедет на инаугурацию своего аргентинского «двойника»

Экс-президент США Трамп не приедет на инаугурацию нового лидера Аргентины Милея

Фото: Ken Ruinard-USA TODAY Sports / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп, скорее всего, не приедет 10 декабря на инаугурацию нового лидера Аргентины Хавьера Милея, которого называют «мини-Трамп». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, близкий к предвыборному штабу американского политика.

«В настоящее время ничего не запланировано. Поскольку приближаются предвыборные мероприятия в Айове и Нью-Гэмпшире и остальные праймериз, его визит будет сложно осуществить в краткосрочной перспективе», — заявил источник агентства.

Ранее критиковавший во время предвыборной кампании коммунистический Китай и заявлявший о невозможности с ним сотрудничать Милей поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за письмо с поздравлением с победой на выборах. В обращении он написал, что шлет самые искренние пожелания благополучия китайскому народу.

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      Семен Александров
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