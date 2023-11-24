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10:59, 24 ноября 2023Мир

Критиковавший коммунистический Китай лидер Аргентины сменил гнев на милость

Новый лидер Аргентины Милей поблагодарил Си Цзиньпина за письмо с поздравлением

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Критиковавший во время предвыборной кампании коммунистический Китай и заявлявший о невозможности с ним сотрудничать новый президент Аргентины Хавьер Милей поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за письмо с поздравлением с победой на выборах. Обращение к китайскому лидеру он опубликовал на странице в X.

«Я благодарю председателя Си Цзиньпина за поздравления и добрые пожелания, которые он направил мне в своем письме. Шлю самые искренние пожелания благополучия китайскому народу», — заявил политик.

В своем письме Милею Си Цзиньпин отметил, что уделяет большое внимание развитию отношений между КНР и Аргентиной и готов взаимодействовать с новым аргентинским президентом, чтобы «продолжать поддерживать дружественные контакты между странами».

Противник вступления Аргентины в БРИКС и сотрудничества с Россией, крайне правый политик Милей победил во втором туре выборов президента Аргентины 19 ноября, набрав более 55 процентов голосов. В первом заявлении после избрания на пост политик подчеркнул, что обязательство Аргентины — это демократия, свободная торговля, мир.

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      Семен Александров
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