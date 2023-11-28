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09:35, 28 ноября 2023Интернет и СМИ

«Одноклассники» масштабно обновились

«Одноклассники» обновят настройки приватности

Фото: Brooke Cagle / Unsplash

«Одноклассники» объявили о масшатабном обновлении — соцсеть расширяет настройки профиля пользователя и делает больший акцент на приватности действий на странице. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, у аудитории появилась возможность закрыть контент в профиле от незнакомых людей. При этом до конца года планируется также включить опцию запрета на получение подарков от тех, кто не добавлен в друзья.

Каждую из настроек можно использовать отдельно или вместе в дополнение к существовавшим ранее. При максимальном уровне приватности посторонним доступна только базовая информация о профиле: имя и аватар. Обновление позволит избежать нежелательной активности на личной странице — реакций под публикациями и фотографиями, комментариев, — а также максимально уменьшить число тех, кто может просматривать контент в профиле.

Отключение возможности получать подарки от незнакомцев в свою очередь сократит частоту случаев навязчивого общения. В настоящее время настройка есть у части аудитории в рамках эксперимента, она станет доступной всем юзерам до конца года.

Вместе с обновлением опций приватности в 2023 году «Одноклассники» полностью переработают раздел настроек профиля в мобильных приложениях. Пользователям будет легче найти нужный раздел, а интерфейс и описание опций будет понятнее и доступнее.

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      Варвара Кошечкина
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