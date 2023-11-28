Отдыхавший с семьей в Таиланде пожилой турист случайно упал с катера и не выжил

The Mirror: турист упал с катера в Таиланде на глазах очевидцев и не выжил

Пожилой турист, отдыхавший в Таиланде с семьей, случайно упал с катера на глазах очевидцев и не выжил. Об этом сообщает издание The Mirror.

Уточняется, что 75-летний Дэнни Лю (Danny Liu) отправился в море на судне вместе с другими туристами, чтобы погрузиться под воду с аквалангом. Во время морской прогулки он упал лицом вниз за борт и начал задыхаться. Его подняли обратно, однако сердечно-легочная реанимация не принесла результата.

На суше врачи констатировали, что мужчина не выжил. По словам его супруги, Лю страдал от болезни легких, из-за которой часто не мог дышать.

Ранее австралийский турист попал в аварию на Бали и чудом выжил, сломав четыре кости и получив серьезную травму головы. Пострадавшему понадобилось срочное переливание большого объема крови.