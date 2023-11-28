Отравление жены главы ГУР Украины Буданова подтвердили в ведомстве

Представитель ГУР Украины подтвердил отравление жены главы ведомства Буданова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил отравление жены главы ведомства Кирилла Буданова Марианны. Об этом пишет «Радио Свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России).

«Марианна Александровна Буданова действительно была отравлена тяжелыми металлами», — сказал представитель ГУР. Юсов добавил, что супруга Буданова проходит курс лечения, который завершается.

Он подтвердил, что распространяемая СМИ информация об отправлении жены главы ГУР соответствует действительности. Позднее ведомство обнародует больше информации об этом.

28 ноября издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке сообщило об отравлении Будановой. На Украине было начато расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки. Источник рассказал, что вещества, которыми отравилась жена Буданова, не используются в быту и военном деле.