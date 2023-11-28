Жену главы ГУР Украины Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами

Жену главы Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова Марианну отравили тяжелыми металлами. Женщина находится в больнице, сообщает издание «Бабель» со ссылкой на источники в разведке.

«Эти вещества никоим образом не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», — рассказал собеседник издания.

Со слов источника стало известно, что в настоящее время завершается курс лечения, после чего Марианна Буданова будет находиться под контролем врачей. Он добавил, что на Украине начали расследование о вероятном покушении на супругу главы разведки.

Ранее Буданов заявил, что юридическое завершение военного конфликта на украинской территории может занять длительное время. По его словам, процесс подписания договоренностей может растянуться на десятки лет.