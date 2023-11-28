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14:23, 28 ноября 2023Среда обитания

Оценена возможность повторения «шторма века»

Синоптик Шувалов: повторения «шторма века» ждать не стоит

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Обрушившийся на Крым и Краснодарский край шторм «побушует и отступит». Возможность повторения природного катаклизма на юге России оценил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает канал «360».

По словам синоптика, в ближайшее время непогода ожидается 29 и 30 ноября на юге европейской территории страны. Сильные осадки ожидаются в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа. «Среда и четверг — сильные осадки и ветер до 20-25 метров в секунду в прибрежных районах», — рассказал Шувалов.

Он добавил, что к настоящему моменту в Сочи и Крыму стихия успокоилась. К концу четверга погода также начнет улучшаться на Черноморском побережье. При этом повторения «шторма века» в указанных регионах не стоит ждать в ближайшее время — согласно прогнозам, в начале декабря штормов и ураганов здесь не будет.

Ранее Шувалов заявил, что причиной мощного шторма в России стало глобальное потепление, которое проявляется не только в росте температур, но и в учащении экстремальных погодных явлений.

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      Александра Качан
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