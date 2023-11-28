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13:09, 28 ноября 2023Мир

Песков обвинил НАТО в принесении в жертву народа Украины ради сдерживания России

Песков: НАТО приносит украинский народ в жертву ради сдерживания России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

НАТО приносит украинский народ в жертву ради сдерживания и борьбы с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля подчеркнул, что альянс изначально был создан как инструмент конфронтации. По его мнению, основное предназначение военного блока — противостояние с Россией.

«Естественно, альянс анализирует ситуацию, альянс видит реальное положение дел, пока альянс не отказывается от своих планов по сдерживанию России и, что называется, закланию украинского народа как ритуальной жертвы в борьбе с Россией», — заключил он.

Ранее Песков заявил, что НАТО наверняка продолжит помогать Украине, но это не изменит ход специальной военной операции. «Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину, и продолжит повышение степени своей вовлеченности в этот конфликт», — сказал официальный представитель Кремля.

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      Виктория Кондратьева
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