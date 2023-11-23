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13:58, 23 ноября 2023Мир

Песков заявил о неспособности поддержки Украине от НАТО изменить ход СВО

Песков: НАТО наверняка продолжит помогать Украине, но это не изменит ход СВО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

НАТО наверняка продолжит помогать Украине, но это не изменит ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину, и продолжит повышение степени своей вовлеченности в этот конфликт», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что эти действия Североатлантического альянса не смогут изменить решимость России в плане продолжения СВО и достижения всех целей.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа Пентагона по военному содействию Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Вооруженным силам республики.

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      Семен Александров
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