Песков заявил о неспособности поддержки Украине от НАТО изменить ход СВО

Песков: НАТО наверняка продолжит помогать Украине, но это не изменит ход СВО

НАТО наверняка продолжит помогать Украине, но это не изменит ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Очевидно, что НАТО, несмотря на все раздумья и внутренние мучения, продолжит повышать уровень тактико-технических характеристик тех вооружений, которые они поставляют на Украину, и продолжит повышение степени своей вовлеченности в этот конфликт», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что эти действия Североатлантического альянса не смогут изменить решимость России в плане продолжения СВО и достижения всех целей.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что контактная группа Пентагона по военному содействию Украине обсудит создание новых коалиций для организации военной помощи Вооруженным силам республики.