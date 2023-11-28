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18:18, 28 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин украл у соседа с антресоли деньги и положил их в банк под проценты

В Петербурге мужчина украл у соседа деньги и положил в банк под проценты

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Санкт-Петербурга Виктор Грек украл у соседа по коммунальной квартире почти один миллион рублей и положил деньги в банк под проценты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Преступление было совершено в период с сентября 2021-го по июль 2022 года, когда мужчина проживал в доме на улице Спирина. Грек узнал, что сосед хранит сбережения на антресоли, и похитил 948 тысяч рублей. Часть денег он потратил на еду, алкоголь и одежду, а 650 тысяч рублей отнес в банк, открыл счет и положил их под проценты.

Грека признали виновным в краже и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также он должен возместить соседу причиненный ущерб.

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      Любовь Ширижик
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