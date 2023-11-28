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04:24, 28 ноября 2023Мир

Премьер Британии обиделся на греческого коллегу из-за украденных реликвий

Сунак отменил встречу с Мицотакисом из-за слов о скульптурах Парфенона
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отменил встречу с главой правительства Греции Кириакосом Мицотакисом из-за интервью греческого премьера. Об этом сообщает газета Protothema.

Встреча была отменена всего за несколько часов. Поводом стали слова греческого премьера о хранящихся в Британском музее мраморных шедеврах Парфенона. Он назвал скульптуры украденными и выразил мнение, что они «лучше смотрелись бы в Музее Акрополя».

В настоящее время Мицотакис находится в Лондоне с рабочим визитом. Его встреча с главой британского правительства была запланирована на вторник в 12:00 по местному времени. Ожидалось, что переговоры лидеров продляться 45 минут.

В 2021 году Кириакос Мицотакис, выступая на праздновании 75-летия основания ЮНЕСКО, потребовал у Великобритании вернуть шедевры Парфенона, вывезенные из страны в 19 веке.

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      Марина Совина
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