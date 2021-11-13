Греция потребовала у Великобритании вернуть шедевры Парфенона

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на праздновании 75-летия основания ЮНЕСКО, потребовал у Великобритании вернуть шедевры Парфенона, вывезенные из страны в 19 веке. Статуи в настоящее время находятся в Британском музее в Лондоне. Его слова приводит газета «Прото тема».

Политик пояснил, что между нациями не может быть диалога, если он отсутствует между культурами и не взаимного уважения к истории и наследию. «На мой взгляд, это означает, что знаковые памятники, неразрывно связанные с самобытностью нации, должны принадлежать этой нации. По этой причине я считаю, что необходимо, чтобы скульптуры Парфенона, находящиеся в Лондоне, были воссоединены с большей частью коллекции скульптур Парфенона в Афинах», — призвал он.

Мицотакис подчеркнул, что большая часть статуй выставлена в Музее Акрополя, они визуально связаны с памятником, а также являются символической нитью между современными греками и их предками.

Премьер-министр добавил, что Межправительственная комиссия ЮНЕСКО сделала большой шаг по содействию возвращению культурных ценностей, признала, что дело носит межправительственный характер, соответственно, обязанность вернуть скульптуры возложена на британское правительство. Он призвал Соединенное Королевство вступить в добросовестный диалог с Грецией.

Ранее, 26 октября, апелляционный суд Амстердама счел скифское золото украинской собственностью и постановил передать его Киеву. Председательствующая судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что скифское золото является частью наследия Украины после того, как она стала независимой в 1991 году, хотя реликвия и происходит из Крыма.

С 2014 года коллекция находилась в Нидерландах: в феврале ее вывезли из четырех крымских музеев на выставку в Амстердам. После того, как в марте 2014 года Крым был возвращен в состав России, Нидерланды решили не передавать реликвию ни Крыму, ни Киеву до решения суда или досудебного урегулирования.

