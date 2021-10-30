В Москве из музея современного искусства исчез рисунок художника Янкилевского

В Московском музее современного искусства заявили о пропаже из хранилища графического листа «Рисунок к триптиху» художника Владимира Янкилевского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сотрудники музея недосчитались работы 1970 года, когда готовили картины к постоянному хранению в запаснике. Об исчезновении рисунка проинформировали департамент культуры Москвы и сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские осмотрели фондохранилища музея. Поиски работы продолжаются.

Владимир Янкилевский — живописец, график и иллюстратор, представитель московского «неофициального искусства». Его работы были представлены на 40 персональных выставках в разных странах и более чем на 170 групповых выставках, в том числе в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке в 2005 году.

Ранее сообщалось, что в Таиланде четверо российских туристов украли у гражданина Швейцарии дорогостоящую картину. Троих злоумышленников удалось задержать. Инцидент произошел на курорте Паттайя в ноябре 2020 года.

Россияне напали на швейцарца, избили его и украли предмет искусства стоимостью 50 миллионов бат (112 миллионов рублей). Вскоре туристов задержали, но, выйдя под залог, они сбежали на остров Пхукет. Позже полиция установила место троих беглецов и арестовала их. Одному из преступников, 19-летнему молодому человеку, удалось покинуть страну.