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20:36, 28 ноября 2023Экономика

Работникам бывшего завода Volkswagen предложили уволиться

Простой бывшего автозавода Volkswagen в Калуге продлили до марта 2024 года

Фото: Сергей Бобылев / Коммерсантъ

Производственная площадка в Калуге, на которой раньше выпускались автомобили Volkswagen, будет находиться в простое до марта 2024 года. О продлении остановки работы предприятия сообщила «Фольксваген Груп Рус», передает ТАСС.

С 4 декабря сотрудники будут находиться в простое на рабочем месте. Это касается офисных сотрудников в полном составе, рабочих — в первую смену.

Компания также предложила работникам уволиться по собственному желанию до 30 ноября. Уход с работы будет сопровождаться выплатой трех окладов списанием долгов по субсидиям на недвижимость, автомобили и отпуск. Кроме того, уволившимся выплатят премии за стаж работы 5/10/15 лет, если дата стажа — до 31 августа 2024 года.

Завод находится в простое с марта 2022 года. На предприятии производились модели Volkswagen Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Мощность предприятия до 2022 года оценивалась в 225 тысяч машин в год, в 2021-м было выпущено 118 тысяч. На заводе работали около четырех тысяч человек.

В октябре немецкая компания начала искать покупателя на предприятие, а в мае 2023-го Volkswagen продал российские активы структуре дилерского холдинга «Авилон» — «Арт-Финанс». Фирма выкупила завод в Калуге, дистрибьюторский бизнес и сервисные центры, страховые и лизинговые подразделения, а также склады компании. Правительство согласовало продажу бизнеса Volkswagen без опциона на обратный выкуп.

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      Мария Грушко
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