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12:06, 28 ноября 2023Культура

Против сценариста сериала «Купчино» возбудили уголовное дело за дискредитацию

В отоншении сценариста Калашова возбудили уголовное дело за дискредитацию ВС РФ

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В отношении писателя и сценариста сериала «Купчино» Вадима Калашова возбудили уголовное дело по статье о дискредитации Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что сотрудники спецслужб изучили посты в сообществе, посвященном творчеству автора (которое, по некоторым данным, ведет сам Калашов) и обнаружили критику в адрес Российской армии.

Против 42-летнего писателя возбудили уголовное дело по статье 280.3 УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации»), в ближайшее время Калашова должны допросить.

По данным портала, ранее сценарист несколько раз уже привлекался к административной ответственности за дискредитацию ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в Норильске солиста панк-группы Drunkface Владислава Николаева оштрафовали за повторную дискредитацию ВС РФ.

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      Анастасия Астахова
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