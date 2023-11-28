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11:00, 28 ноября 2023Культура

Солиста панк-группы оштрафовали за повторную дискредитацию Российской армии

Солист Drunkface заплатит 400 тысяч рублей за повторную дискредитацию ВС РФ

Фото: Gallks / Shutterstock / Fotodom

В Норильске солиста панк-группы Drunkface Владислава Николаева оштрафовали за повторную дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Проспект Мира».

Сумма штрафа составила 400 тысяч рублей, поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста музыканта, в одном из которых он возмущался административным арестом за дискредитацию, который произошел летом прошлого года. По данным портала, это первый приговор в Красноярском крае по уголовной статье за дискредитацию армии.

В Telegram-канале судов Красноярского края также отмечается, что артист публиковал записи, содержащие критику военнослужащих ВС РФ на территории Луганской и Донецкой народных республик, допускал нецензурные выражения, а также разместил надпись с содержанием мата на стекле автомобиля.

Ранее стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала розыск имущества рэп-исполнителя Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в реестр иноагентов) в Республике Башкортостан из-за долгов. Отмечалось, что приставы планируют арестовать имущество артиста, так как он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иностранного агента.

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      Анастасия Астахова
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