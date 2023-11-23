Судебные приставы начали розыск имущества рэпера Face из-за долгов

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала розыск имущества рэп-исполнителя Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в реестр иноагентов) в Республике Башкортостан из-за долгов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, приставы планируют арестовать имущество артиста, так как он должен выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей из-за нарушения деятельности иностранного агента. Отмечается, что Дремин, уехав из страны, закрыл свое юрлицо, а потому неизвестно, какое имущество он оставил в России.

Если же ФССП не удастся арестовать владения музыканта, то инстанция отправится к его отцу, блогеру Тимофею Дремину, чтобы уже в родительском доме искать вещи, принадлежащие рэперу, которые могут покрыть долг.

Ранее также Савеловский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона о деятельности иностранного агента.