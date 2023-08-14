Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
19:40, 14 августа 2023Культура

Рэпера Face оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Рэпера Face оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Суд в Уфе оштрафовал российского рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Уточняется, что размер штрафа составил 30 тысяч рублей.

Face был признан иноагентом в апреле прошлого года. В марте 2022 года сообщалось, что рэпер был вынужден уехать из России.

После этого стало известно, что музыкант удалил свои треки с российских стриминговых платформ. По словам артиста, он не может продолжать сотрудничать с этими сервисами на фоне нынешней политической ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Россиян решили строже наказывать за съемку систем ПВО. Что грозит за публикацию таких снимков?

    Хирург предупредил о неожиданной опасности горячего чая

    Против Трампа подали новый иск

    Российское посольство потребовало у Польши информацию о задержании двух россиян

    Лукашенко освободил от должности замглавы Генштаба ВС Белоруссии

    Президент Киргизии запретил пропаганду нетрадиционных отношений

    Систему полива газона спутали с миной в центре Москвы

    Россиянам назвали способы обезопасить себя при покупке дачи

    Уничтожение батареи С-300 ВСУ российскими военными попало на видео

    Известная телеведущая рассказала о «проклятии» Маслякова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости