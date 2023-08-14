Рэпера Face оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
Рэпера Face оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Суд в Уфе оштрафовал российского рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.
Уточняется, что размер штрафа составил 30 тысяч рублей.
Face был признан иноагентом в апреле прошлого года. В марте 2022 года сообщалось, что рэпер был вынужден уехать из России.
После этого стало известно, что музыкант удалил свои треки с российских стриминговых платформ. По словам артиста, он не может продолжать сотрудничать с этими сервисами на фоне нынешней политической ситуации.