Рэпера Face оштрафовали за нарушение закона об иноагентах

Рэпера Face оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Суд в Уфе оштрафовал российского рэпера Face (настоящее имя Иван Дремин, внесен в реестр иноагентов) за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале РБК.

Уточняется, что размер штрафа составил 30 тысяч рублей.

Face был признан иноагентом в апреле прошлого года. В марте 2022 года сообщалось, что рэпер был вынужден уехать из России.

После этого стало известно, что музыкант удалил свои треки с российских стриминговых платформ. По словам артиста, он не может продолжать сотрудничать с этими сервисами на фоне нынешней политической ситуации.

