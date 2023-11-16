Суд оштрафовал Моргенштерна за нарушение закона об иноагентах

Суд оштрафовал Моргенштерна на 40 тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах

Савеловский суд Москвы оштрафовал рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за нарушение закона деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Артисту назначили наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей, так как он не предоставил Минюсту РФ отчетность о своих доходах и расходах.

«Судом рассмотрен протокол об административном правонарушении, составленный Минюстом РФ по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ об иностранных агентах) в отношении А.Т. Моргенштерна. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей», — заявили в суде.

О том, что на Моргенштерна вновь составят протокол за нарушение закона об иноагентах, стало известно 9 ноября.

Ранее были названы три условия для возвращения рэп-исполнителя в Россию.