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16:29, 15 ноября 2023Культура

Названы три условия возвращения Моргенштерна в Россию

Выступление Моргенштерна в зоне СВО назвали условием его возвращения в Россию
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Названы три условия возвращения рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, активисты движения «Ветераны России» направили артисту обращение, в котором пообещали, что ему не придет повестка в армию при въезде в страну, если он выступит в зоне проведения специальной военной операции (СВО), уберет из своих песен мат, а также возьмет пример с исполнителя SHAMAN.

«Приезжай, Алишер, не пугайся повесток, в России действует и добровольная служба. Если ты готов развернуться в сторону патриотического воспитания, встать на путь исправления, убрать из своего лексикона нецензурную брань, петь патриотические песни, как, например, певец SHAMAN, мы готовы протянуть руку, впереди очень много работы с молодежью, но в конструктивном русле», — заявил председатель организации Ильдар Резяпов.

Ранее Моргенштерн признался, что скучает по России и хочет вернуться в страну.

В середине ноября стало известно, что правительство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запретило концерты рэп-исполнителя на территории страны.

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      Анастасия Астахова
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