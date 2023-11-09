На Моргенштерна вновь составят протокол за нарушение закона об иноагентах

На Моргенштерна составят третий протокол за нарушение закона об иноагентах

На российского рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом в реестр иноагентов) составят третий административный протокол из-за нарушения закона о деятельности иностранного агента. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в Telegram-канале артиста вновь не обнаружили маркировку иноагента. Рэперу грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

«Управление Роскомнадзора составит в ближайшее время административный протокол в отношении рэпера Алишера Моргенштерна, снова усмотрев нарушение правил деятельности иностранного агента в Telegram-канале музыканта», — сообщил источник, приближенный к ведомству.

В середине октября в Савеловский суд Москвы поступил новый административный протокол в отношении рэпера о нарушении порядка деятельности иноагента.

Ранее исполнитель признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну.