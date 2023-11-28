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13:05, 28 ноября 2023Силовые структуры

Проводившей над сыном ритуальные обряды москвичке предъявили обвинение

В Сочи москвичку, проводившую ритуальные обряды над сыном, обвинили в истязании

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Сочи 32-летней жительнице Москвы, капавшей на голову двухлетнего сына горячим воском, предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Женщине вменяется статья 117 («Истязание малолетнего») УК РФ.

По версии следствия, в сентябре мать с ребенком заселились в апартаментах на улице Кубанской в Сочи, где вплоть до 1 ноября проводила над сыном ритуальные обряды. Женщина связывала его, запрещала двигаться и лила ему на голову горячий воск. На допросе мать признала вину.

Фигурантку поместили под стражу, а ребенка передали отцу в Москву. Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза, также будут установлены условия проживания и воспитания ребенка.

Ранее сообщалось, что в правоохранительные органы обратился муж обвиняемой. Он заявил о пропаже супруги и сына, а также предположил, что женщина состоит в секте и может навредить ребенку.

Оперативники установили местонахождение пропавших. Выяснилось, что супруга назвала мужчине другой адрес проживания. На теле ребенка обнаружили следы воска, его доставили в больницу.

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      Илона Палей
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