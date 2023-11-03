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13:16, 3 ноября 2023Россия

Россиянка капала горячим воском на двухлетнего сына и попала в психбольницу

KP.RU: в Сочи капавшую на сына горячим воском женщину поместили в психбольницу

Фото: Voyagerix / Shutterstock / Fotodom

В Сочи 32-летнюю женщину, которая капала на двухлетнего сына горячим воском, поместили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает KP.RU.

По информации издания, россиянку в неадекватном состоянии обнаружили с ребенком в одной из гостиниц. До этого ее муж обратился в правоохранительные органы в Москве с заявлением об их пропаже.

Мужчина предположил, что его супруга состоит в секте и, вероятно, может навредить ребенку, разъяснили в пресс-службе краснодарского управления МВД.

Оперативникам удалось выяснить, что москвичка поселилась в одной из сочинских гостиниц, при этом мужу назвала другой адрес нахождения.

У двухлетнего мальчика были видны признаки простуды, а также обнаружены следы воска на теле. Ребенка доставили в больницу.

Предположительно, мать проводила над ним ритуальный обряд.

Ранее сообщалось, что жительница Камчатского края избивала сыновей за плохие оценки. Детей изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение.

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      Анна Щербакова
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