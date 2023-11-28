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16:51, 28 ноября 2023Россия

Путин напомнил о роли церкви в жизни государства и общества

Путин: церковь отделена от государства, но неотделима от жизни общества

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Церковь отделена от государства, но неотделима от жизни общества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Всемирного русского народного собора. Трансляцию выступления главы государства вел официальный Telegram-канал пресс-службы Кремля.

В связи с этим президент напомнил о важной роли традиционных религий, которые исповедают проживающие в России народы, в воспитании молодежи.

Путин поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за работу по духовному возрождению России.

В обращении к участникам Всемирного русского народного собора Путин объяснил смысл фразы «быть русским». По мнению главы государства, прежде всего под этим выражением подразумевается нести ответственность за сохранение России. Без русского этноса ни России, ни русского мира быть не может, подчеркнул Путин.

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      Алан Босиков
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