Путин объяснил смысл фразы «быть русским»

Путин: быть русским — прежде всего нести ответственность за сохранение России

Быть русским — прежде всего нести ответственность за сохранение России. Смысл этой фразы объяснил глава российского государства Владимир Путин во время выступления на открытии Всемирного русского народного собора. Трансляция речи российского лидера ведется в Telegram-канале Кремля.

Также он отметил, что без русских как этноса нет и не может быть России и русского мира.

В той же речи Путин подчеркнул, что Украина и Запад борются не только с русскими, но и всеми населяющими Россию народами. При этом, по словам Путина, ходе СВО россияне защищают свою свободу.

«Именно такую подлинную свободу защищают сейчас наши парни, наши мужчины, солдаты и офицеры, дочери Отечества, свободный народ, который понимает свою ответственность перед сегодняшним днем и будущими поколениями», — подытожил он.