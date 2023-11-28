Путин заявил о борьбе Украины со всеми народами России

Путин: происходящее на Украине направлено против всех народов России

Происходящее на Украине направлено не только против русских, но и против всех народов России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на открытии Всемирного русского народного собора. Трансляция речи российского лидера ведется в Telegram-канале Кремля.

Глава государства отметил, что такое отношение к народам России — результат процветающих в других странах русофобии, расизма и неонацизма

«Нас много, всех сейчас не назову, но против всех народов России это направлено», — сообщил Путин.

Ранее Путин заявлял, что у него в роду кругом Иваны да Марьи, но когда он видит примеры такого героизма, как подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова и других воинов, ему хочется сказать: «я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин».