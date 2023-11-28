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07:55, 28 ноября 2023Экономика

Путин подписал закон об индексации МРОТ и страховых пенсий

Путин подписал закон об индексации МРОТ и страховых пенсий в России
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и инвалидности, а также стоимости одного пенсионного коэффициента. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Он устанавливает, что с 1 января 2024 года размер стоимости одного пенсионного коэффициента увеличивается со 129,5 рубля до 133,1 рубля, а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости с 7 915,4 рубля до 8 134,9 рубля. Поясняется, что закон призван повысить уровень пенсионного обеспечения граждан не ниже уровня инфляции.

Также российский лидер подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5 процента. Минимальные зарплаты россиян с 2024 года вырастут до 19 242 рублей, прибавка составит порядка трех тысяч рублей.

Ранее доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец объяснила важность повышения пенсионного коэффициента для некоторых россиян. По словам эксперта, этот параметр является значимым для тех, кто впервые оформляет пенсию, а также для работающих пенсионеров. Иванова-Швец отметила, что при выходе на пенсию страховая часть зависит от количества заработанных баллов и от стоимости коэффициента.

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      Марина Совина
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