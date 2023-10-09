В России увеличится максимальное пособие по беременности

Минтруд: максимальное пособие по беременности может вырасти до 794 тысяч рублей

Размер максимального пособия по беременности и родам в 2025 году планируется увеличить до 794 тысячи рублей. Этой планки планируется достичь благодаря введению единого тарифа страховых взносов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства труда (Минтруда).

Согласно планам властей, максимальная сумма пособия по беременности и родам через несколько лет вырастет до 794 355,8 рубля. Речь идет о выплатах за 140 дней отпуска. В то же время максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком к этому времени, как ожидается, увеличится почти до 69 тысяч рублей (68 995,51 рубля), уточнили в ведомстве.

В целом Соцфонд России в 2025 году планирует направить на выплату пособий по беременности и родам 184,3 миллиарда рублей. Еще 244,6 миллиарда власти собираются выделить на ежемесячные пособия по уходу за ребенком. При этом итоговые размеры подобных выплат будут зависеть от заработка за два предыдущих календарных года, на который начислялись страховые взносы, заключили в Министерстве труда.

Ранее в ведомстве сообщили, что в 2025 году россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному за один день. Через несколько лет этот показатель увеличится более чем в два раза — с 2737 до 5674 рублей. Резкое увеличение выплат в Минтруда связали с введением единого тарифа страховых взносов.