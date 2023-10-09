В России вдвое увеличат размер выплат по больничному

Минтруд: россиянам в два раза увеличат размер выплат по больничному в 2025 году

Россиянам почти в два раза увеличат размер выплат по больничному в 2025 году. Об этом «Известиям» рассказали в Минтруде.

«Максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тысяч до 5,7 тысяч рублей в 2025 году», — пишет издание, ссылаясь на данные ведомства.

Как подчеркивается, это связано с введением единого тарифа страховых взносов. В ведомстве подчеркнули, что максимальная сумма выплат по больничному листу в 2025 году составит 5674 рубля в сутки.

На сегодняшний день россияне за один день на больничном получают до 2737 рублей. А в 2024 году выплата вырастет до 4,1 тысячи рублей, подчеркнули в Минтруде. В ведомстве также напомнили, что размер выплат по больничному зависит от стажа работника.

Вырастет и размер пособия по беременности и уходу за ребенком. В 2025-м за 140 дней отпуска по беременности россиянкам будут выплачивать до 794 356 рублей. При этом предельный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 68 996 рублей.