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12:32, 28 ноября 2023Экономика

Расчетный центр СПБ Биржи остановил вывод средств со счетов клиентов

Центральный контрагент СПБ Биржи остановил вывод средств со счетов клиентов

Фото: Unsplash

Небанковская кредитная организация «СПБ Клиринг» — центральный контрагент по договорам, заключаемым на торгах на СПБ Бирже — приостановила исполнение поручений на вывод средств со счетов участников торгов. Об этом говорится в сообщении инвестиционной компании «Цифра брокер».

На данный момент «СПБ Клиринг» не исполняет новые поручения на возврат денег, «являющихся средствами обеспечения», как и поручения по замене валюты денежных средств. Такое положение дел будет сохраняться, пока не будут проведены расчеты по итоговым нетто-обязательствам и нетто-требованиям, подчеркивается в тексте сообщения.

Пока ограничения не будут сняты, «Цифра брокер» также не сможет выполнять поручения о выводе зарубежной валюты, полученной в результате конверсионных сделок.

СПБ Биржа в начале ноября попала под санкции США. Торги иностранными акциями на площадке после этого приостановились.

В понедельник, 27 ноября, стало известно о регистрации Арбитражным судом Москвы иска о банкротстве СПБ Биржи. В дальнейшем в пресс-службе суда уточнили, что отказались принимать заявление и вернули его обратно. Представители торговой площадки заявление о банкротстве объяснили действиями злоумышленников. Финансовое состояние биржи является устойчивым, подчеркнули там.

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      Лилиана Набиуллина
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