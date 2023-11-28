СПБ Биржа заявила о подлоге в ситуации с заявлением о банкротстве

СПБ Биржа объяснила подачу заявления о банкротстве действиями злоумышленников

СПБ биржа планирует обратиться в правоохранительные органы для расследования инцидента о неправомерной подаче злоумышленниками заявления о банкротстве. Об этом говорится в заявлении торговой площадки.

Организация также предупредила, что мошенники могут использовать актуальную новостную повестку для реализации неких преступных действий, и попросила аккуратно воспринимать любую информацию, которая может появляться в отношении биржи.

О том, что СПБ Биржа подала заявление о банкротстве, сообщалось в понедельник, 27 ноября. Иск был зарегистрирован в Арбитражном суде, имя заявителя не раскрывалось. Акции компании на фоне таких новостей обвалились почти на треть. Позднее представитель торговой площадки опроверг подачу документов на банкротство, а финансовое состояние СПБ Биржи назвал устойчивым.