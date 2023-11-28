Ремонт спугнул призрака из музея в Крыму

Потустороннее явление исчезло из музея в Керчи после ремонта

Необъяснимое потустороннее явление, которое раньше наблюдали сотрудники Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника в Керчи, исчезло, вероятно, «испугавшись» ремонта. Об этом РИА Новости рассказала заведующая отделом «Лапидарий» музея-заповедника Нина Кучеревская.

Уточняется, что призрак обитал в хранилище каменных древностей — среди могильных плит, образцов старинной письменности. Впервые его заметил охранник учреждения в 2014 году, когда были установлены камеры видеонаблюдения.

«Мы увидели светящееся пятно, выпускающее из себя светящиеся пузыри. Потом мы стали замечать другие явления: вылетающие из разных углов каскады пузырей, будто мыльных, некие прозрачные субстанции», — сообщила Кучеревская.

Кроме того, в залах замечали движущиеся пучки и столбы света. При этом датчики движения никак не реагировали, а специалисты по установке камер признавались, что ранее не сталкивались с подобными явлениями.

В течение года в здании музея шел ремонт. «Эти работы, к сожалению, спугнули наше привидение. И нам теперь без него скучно, потому что мы относились к нему как некому нашему покровителю», — заключила собеседница агентства.

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