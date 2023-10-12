Путешественникам назвали самые известные дома с привидениями в России

Аналитики «Туту.ру» назвали самые известные дома с привидениями в России

Аналитики сервиса «Туту.ру» назвали путешественникам самые известные дома с привидениями в России. Исследование специалистов попало в распоряжение «Ленты.ру».

Так, в Пятигорске, неподалеку от горы Машук, есть полуразрушенный дом, который называют Дача Эльзы. Его построил талантливый пекарь Александр Гукасов для возлюбленной Эльзы, у которой были немецкие корни.

Гукасов хотел, чтобы дом был похож на замок принцессы; так появились башни, балкончики и террасы. «В начале XX века целебные источники Пятигорска стали популярными, в город приезжало все больше людей, а Гукасовы превратили дом в отель, — говорится в сообщении. — Эльза оказалась хорошей управляющей, и бизнес процветал. Со временем супруги решили разойтись, и Александр покинул Пятигорск».

Девушка осталась одна и продолжала заниматься работой в отеле. «Неизвестно, что с ней случилось в конце жизни, — пишут аналитики. — <...> Но вот ее призрак, уверены местные жители, до сих пор в доме».

Еще одним знаменитым домом с привидениями считается дача Константина Головкина в Самаре, или, как ее называют местные жители, Дом со слонами. Головкин был личностью неординарной, поэтому и дом он себе задумал не такой, как у всех. Он сам работал над проектом: чертил и сделал эскизы фигур двух огромных слонов у фасада.

«Появилась рядом с домом и скульптура девушки, — отметили представители сервиса. — Происхождение ее, конечно же, тоже тайна. Горожане назвали скульптуру Панночкой. <...> Может быть, печальный призрак Панночки до сих пор гуляет по дому и смотрит на Волгу».

Другой необычный дом из красного кирпича, названный по имени последнего владельца — зажиточного купца Алексея Железнова, который занимался золотодобычей и продавал порох, находится в Екатеринбурге.

«В начале XX века Железнов поселился там с женой и четырьмя детьми, — рассказали специалисты. — Через несколько лет жизнь супруги Железнова оборвалась прямо в городском театре, во время спектакля "Ромео и Джульетта". Вскоре купец покинул город, а призрак купчихи, говорят, остался».

Ранее в октябре во Владикавказе развернули самое большое знамя Победы в мире. В акции приняли участие свыше 100 человек. Все они — представители молодежных, общественных и волонтерских организаций из 32 субъектов России, а также из Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.