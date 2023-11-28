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10:37, 28 ноября 2023Силовые структуры

Росгвардейцы обнаружили тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в ЛНР

В ЛНР сотрудники Росгвардии обнаружили схрон с оружием диверсантов

Фото: Пресс-служба Росгвардии

Сотрудники Росгвардии обнаружили тайник с оружием и боеприпасами диверсантов в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Замаскированный схрон был найден в Лутугинском районе по информации разведывательных подразделений. Специалисты изъяли из него ручной противотанковый гранатомет, реактивный снаряд от БМ-21 «Град», выстрел к болгарскому гранатомету OGi-7MA, гранаты различных модификаций и больше 300 патронов к стрелковому оружию различного калибра.

Ранее росгвардейцы перехватили беспилотник Вооруженных сил Украины, замаскированный под птицу, на территории Донецкой народной республики.

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