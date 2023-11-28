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06:59, 28 ноября 2023Среда обитания

Россиянам назвали самую распространенную ошибку при зарядке смартфона

RuStore: для сохранения аккумулятора заряжать телефон нужно до 80-90%

Фото: Lasse Jensen / Unsplash

Заряжать телефон не до полного аккумулятора, а до 80-90 процентов. Такой совет дал россиянам ведущий менеджер продукта RuStore Александр Руснак в разговоре с РИА Новости.

Неправильный заряд устройства он назвал самой распространенной ошибкой. По словам эксперта, современные устройства уже предоставляют настройку с остановкой заряда на уровне 80 или 90 процентов емкости. «Необходимо избегать разряда батареи до нуля и ставить на зарядку, когда батарея разряжена до 10-20 процентов», — добавил Руснак.

Еще одним фактором, который может сократить «жизнь» аккумулятора смартфона, собеседник агентства назвал использование неоригинальных зарядных устройств. Он объяснил, что такие устройства не проходят необходимые сертификации и тщательные тесты.

Ранее кандидат технических наук Андрей Романов предупредил, что использование некачественных зарядных блоков питания может привести к возгоранию в квартире.

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      Марина Совина
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