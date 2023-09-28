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20:33, 28 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасности возникновения пожара в доме из-за зарядки

«АиФ»: пожар в доме может произойти из-за некачественных зарядных блоков

Фото: Andreas Haslinger / Unsplash

Возгорание в квартире может возникнуть по причине использования некачественных зарядных блоков питания, предупредил кандидат технических наук Андрей Романов в разговоре с аif.ru.

Эксперт рассказал, что также в ходе перезаряда смартфона ночью вырабатывается огромное количество тепла и аккумулятор может просто выйти из строя или воспламениться. Спровоцировать возгорание устройства и в дальнейшем — пожар, может неправильное использование блоков питания.

Романов добавил, что определить, что устройство представляет опасность, можно при помощи его осмотра. Например, об этом свидетельствует вздутие батарейки смартфона или быстрый разряд аккумулятора, когда заряда телефона хватает на несколько часов при условии неактивного функционирования. Еще одним признаком может служить резкое отключение телефона с небольшим зарядом, добавил он.

Причиной пожара также может стать зарядка, оставленная в розетке и подключенная к сети. Кроме того, не следует оставлять зарядку от устройств в розетке на ночь и использовать неоригинальные зарядки. «Еще постоянное желание зарядить смартфон до 100 процентов или, наоборот, разрядить до нуля — это также входит в состав "плохих привычек", которые убивают технику», — заключил эксперт.

Накануне из-за аккумулятора телефона, который взорвался во время зарядки, сгорела квартира в Выхино-Жулебино. Площадь пожара составила 25 квадратов, его полностью ликвидировали. В результате полностью выгорела комната квартиры, пострадала прихожая.

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    Нина Ташевская
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