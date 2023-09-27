В московской квартире после взрыва аккумулятора телефона начался пожар

Shot: в квартире в Выхино начался пожар из-за взрыва аккумулятора телефона

В Выхино-Жулебино квартира сгорела из-за аккумулятора телефона, который взорвался во время зарядки. О происшествии в Москве сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов канала, пожар произошел в квартире на седьмом этаже. Ее жители поставили телефон на зарядку и ушли на работу — во время зарядки аккумулятор перегрелся и взорвался.

Соседи почувствовали запах гари и вызвали пожарных, на место прибыли четыре расчета. Площадь пожара составила 25 квадратов, его полностью ликвидировали. В результате полностью выгорела комната квартиры, пострадала прихожая. Врачам не удалось спасти кошку, которая находилась в помещении в момент ЧП.

Ранее в Подмосковье из-за электросамоката вспыхнул мощный пожар. Возгорание произошло в городе Красноармейске. Владелец оставил средство передвижение в квартире на ночь, и в конструкции электросамоката случилось короткое замыкание. Судя по опубликованным снимкам, из-за возгорания частично выгорела не только квартира мужчины, но и общий коридор.