Мощный пожар вспыхнул в подмосковской квартире из-за электросамоката

Квартира выгорела в подмосковном Красноармейске из-за электросамоката

В Подмосковье из-за электросамоката вспыхнул мощный пожар. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным издания, возгорание произошло в городе Красноармейске.

Владелец оставил средство передвижение в квартире на ночь, и в конструкции электросамоката случилось короткое замыкание. Судя по опубликованным снимкам, из-за возгорания частично выгорела не только квартира мужчины, но и общий коридор.

Хозяин получил ожоги, о тяжести его состояния не сообщается.

Ранее в сети появилось видео со взрывом электросамоката в движущемся лифте, внутри которого находился житель Краснодара.