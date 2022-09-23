Появилось видео взрыва электросамоката в движущемся лифте с россиянином внутри

Опубликовано видео взрыва электросамоката в движущемся лифте с жителем Краснодара внутри

В сети появилось видео со взрывом электросамоката в движущемся лифте, внутри которого находился житель Краснодара. Снятые камерой видеонаблюдения кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На записи видно, как электросамокат дымится и через несколько секунд происходит взрыв. В результате в лифте начинается пожар.

Как сообщалось 22 сентября, самокат был неисправен, и россиянин вез его в ремонт. После взрыва транспортного средства двери лифта заблокировались, и мужчина оказался в ловушке. Пострадавшего госпитализировали с ожогами третьей степени, у него обгорело 60 процентов кожного покрова.

Ранее в квартире на юге Москвы у стоящего на зарядке электросамоката взорвался аккумулятор, в результате чего начался пожар. 31-летнего хозяина квартиры, который надышался дымом, госпитализировали.