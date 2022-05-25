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Электросамокат взорвался в московской квартире

Человек пострадал в пожаре после взрыва электросамоката в квартире на юге Москвы

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

В квартире на юге Москвы в результате возгорания электросамоката произошел пожар, пострадал один человек. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным издания, инцидент произошел днем во вторник, 24 мая, в квартире на Братеевской улице. У стоящего на кухне самоката взорвался аккумулятор, что привело к возгоранию. В результате 31-летнего хозяина квартиры, который надышался дымом при пожаре, госпитализировали.

Ранее после возгорания электросамоката в московской квартире погиб человек и еще пятеро пострадали, в том числе один ребенок.

25 апреля Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом транспорта. ВС отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные средства передвижения, которые по характеристикам сходны с мопедами и мотоциклами.

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Константин Лысяков
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