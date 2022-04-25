Статус опасного транспорта остался неизвестным

ВС признал электросамокаты опасным транспортом, но не определил их юридический статус

Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасным для окружающих видом мобильного транспорта. Однако юридический статус средств передвижения остался неизвестным, пишет «Коммерсантъ».

Свою позицию суд изложил в решении по уголовному делу о ДТП с участием внедорожника Давита Чепечяна, в результате которого в 2021 году умер пользователь электросамоката. После экспертизы заключили, что самокат пострадавшего является транспортным средством. Однако защита водителя авто настаивает, что погибшего нужно считать пешеходом, который не имел права находиться на проезжей части — тогда Чепечян не виновен в аварии.

Затем последовал иск в ВС с требованием признать термины «пешеход» и «транспортное средство» в ПДД противоречащими законодательству — эксперты ожидали, что так прояснится правовой статус электросамокатов. Суд не удовлетворил иск, но указал, что ПДД не противоречат законам и не позволяют необоснованно решать вопрос о причастности к конкретному ДТП виновного лица.

При этом ВС отметил, что в последние несколько лет россияне стали чаще использовать мобильные виды транспорта (самокаты, моноколеса и подобные устройства), которые по характеристикам граничат с мопедами и мотоциклами — мощность их двигателей достигает от 0,25 до 4 киловатт и требует наличия у пользователя прав категории М.

Однако, по словам юриста адвокатского бюро «А-Про» Марины Кельбах, ВС не имеет полномочий для закрепления юридического статуса средств индивидуальной мобильности — это может быть сделано только законом, пояснила эксперт. Адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько добавил, что на ход дела Чепечяна определение статуса электросамоката не повлияет, так как водитель внедорожника должен был пропустить любого участника движения.

Ранее самым опасным мобильным видом транспорта признали велосипед — на возмещение ущерба по подобным страховым случаям пришлось 70 процентов обращений. Причиной большого числа подобных страховых случаев специалисты назвали вес устройства и его способность к быстрому передвижению — падать приходится с большей высоты и на большей скорости.