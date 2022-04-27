Житель Москвы погиб из-за электросамоката

В Москве пять человек пострадали из-за возгорания электросамоката в жилом доме

В одной из московских многоэтажек произошел пожар в результате возгорания электросамоката. Несколько жителей дома пострадали, сообщает МЧС России на официальном сайте.

Во время инцидента погиб один человек, еще четверо взрослых и один ребенок были ранены. Пожар покрыл площадь в 25 квадратных метров. Отмечается, что с начала сезона использования электросамокатов в столице произошло пять случаев их возгорания.

Электросамокаты часто воспламеняются из-за несоблюдения правил использования и хранения. Они работают на литий-ионных аккумуляторах, которые могут взорваться в результате механического повреждения, замыкания, распада электролита или чрезмерной зарядке батареи.

МСЧ рекомендовало эвакуироваться, если пожар не удалось потушить самостоятельно в первую минуту. В министерстве призвали быть осторожнее при эксплуатации данного вида транспорта — следует проверять зарядное устройство, сетевой кабель, сетевую вилку и батарею на наличие повреждений при каждом использовании, а также хранить аккумулятор в сухом и прохладном месте.

Ранее Верховный суд (ВС) России признал электросамокаты опасными для окружающих. При этом статус транспорта остался неизвестным. По словам экспертов, ВС не имеет полномочий для закрепления юридического статуса средств индивидуальной мобильности — это может быть сделано только законом.