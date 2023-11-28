Россиянам перечислили способы справиться с бессонницей

Сомнолог Валеева: регулярные занятия спортом помогут победить бессонницу

Если человек не может заснуть в течение 30 минут и более, часто просыпается ночью и долго не может снова уснуть, пробуждается раньше запланированного, можно говорить о бессоннице, рассказывает невролог, сомнолог Кадрия Валеева. Способы борьбы с этим состоянием она перечислила россиянам в беседе с «Москвой 24».

По ее словам, часто причиной бессонницы становятся стресс, тревога, циркадные расстройства, неправильный образ жизни. «В этом случае, чтобы наладить сон, важно проводить антистрессовые мероприятия: это могут быть аутогенные тренировки, дыхательные упражнения», — объяснила Валеева.

Кроме того, продолжила врач, для восстановления сна можно применять безрецептурные успокоительные препараты. Также, уверена Валеева, бессонницу помогут победить регулярные занятия спортом (бег, ходьба, плавание), отказ от употребления кофеина и алкоголя.

Врач указала на то, что для избавления от бессонницы надо стараться ложиться и вставать по режиму даже в выходные, а от дневного сна и вовсе отказаться. Если соблюдать все рекомендации, заверила Валеева, сон может восстановиться за две-три недели. В случае если этого не произошло, следует обратиться к врачу, заключила она.

Ранее сомнолог Эрве Сыыру рассказала о влиянии физических упражнений на ночной сон. Исследование, проведенное среди пожилых людей, показало, что физические упражнения почти вдвое сокращают время, необходимое для засыпания, и увеличивают продолжительность сна на 41 минуту.