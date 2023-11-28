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18:31, 28 ноября 2023Забота о себе

Россиянам старше 50 лет посоветовали ограничить употребление одного продукта

Врач Соломатина: людям после 50 достаточно есть говядину один раз в неделю

Фото: Unsplash

Людям после 50 лет нужно ограничить употребление одного популярного мясного продукта, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Свои рекомендации россиянам старшего возраста она дала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, пожилым людям не стоит злоупотреблять говядиной, несмотря на то, что она является диетическим продуктом. «Я рекомендую не есть говядину людям после 50 лет, если у них есть проблемы с кишечником и предрасположенность к образованию злокачественных опухолей», — посоветовала диетолог.

После 50 лет, продолжила она, достаточно есть красное мясо один раз в неделю, молодым людям допустимо увеличить эту норму до трех раз в неделю. С осторожностью употреблять говядину она рекомендовала также тем, у кого наблюдаются проблемы с мочевой кислотой, имеющим камни в почках и диагностированную подагру.

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      Александра Лисица
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