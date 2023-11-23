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13:28, 23 ноября 2023Забота о себе

Названа польза одного кисломолочного продукта при простуде

Диетолог Аптон: кефир помогает при профилактике и лечении простуды

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Кефир эффективно поддерживает иммунную систему и помогает ей противостоять вирусам в сезон простуды и гриппа, считает диетолог Джули Аптон. О пользе этого кисломолочного продукта она рассказала изданию Eat This, Not That.

Аптон указала, что пребиотики, которые содержатся в кефире, помогают поддерживать баланс микробиоты желудочно-кишечного тракта. Это, по ее словам, благотворно влияет на работу иммунной системы, помогая ей эффективнее бороться с вирусами и иными патогенами. «Кефир обладает антиоксидантными, противомикробными, противовоспалительными, ранозаживляющими свойствами и многими другими преимуществами для здоровья», — отметила диетолог.

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Другими полезными напитками для профилактики и лечения простудных заболеваний Аптон назвала зеленый чай, имбирный чай с медом, а также обычную воду. «Вода помогает усваивать питательные вещества и поддерживать защитную функцию слизистых оболочек носа, рта и горла, которые являются естественным барьером для инфекций», — объяснила диетолог. Кроме того, при простуде она посоветовала пить натуральные соки из апельсинов или томатов. По ее словам, в них содержится много витамина С, который обладает антибактериальным действием.

Ранее терапевт Олеся Савельева назвала меры защиты от коронавируса на фоне всплеска заболеваемости. По ее словам, в период разгула вирусных инфекций стоит сократить количество посещений торговых центров и других общественных мест.

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      Екатерина Улитина
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