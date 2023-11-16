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11:33, 16 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали меры защиты от коронавируса на фоне всплеска заболеваемости

Фото: Steven Cornfield / Unsplash

В период разгула вирусных инфекций стоит сократить количество посещений торговых центров и других общественных мест, заявила старший терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала россиянам простые, но эффективные меры защиты от коронавируса на фоне всплеска заболеваемости.

Врач рассказала, что симптомы новых штаммов коронавирусной инфекции проявляются в период от двух до четырнадцати дней с момента заражения. Как правило, у человека поднимается температура, появляются озноб, одышка и кашель. Эти симптомы могут сопровождаться ломотой в суставах, мышечной болью, потерей вкуса и обоняния, болью в горле, заложенностью носа. В редких случаях возникают тошнота, рвота, диарея.

Болезнь может протекать бессимптомно, но даже в этом случае риск заразить окружающих очень высок!

Олеся Савельеватерапевт

По словам Савельевой, существуют простые способы оградить себя и близких от заражения коронавирусной инфекцией — для этого достаточно соблюдать элементарные правила. В частности, врач посоветовала реже посещать общественные места без необходимости, стараться не контактировать с людьми с признаками простуды. Если же визита в людное место не избежать, стоит соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров и носить плотно прилегающую к лицу маску. Менять маску необходимо каждые два-три часа, отметила терапевт.

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По возвращении с улицы домой необходимо тщательно мыть руки, продолжила Савельева. Если нет возможности провести эту гигиеническую процедуру, надо обработать руки антисептиком на спиртовой основе — в общественных местах лучше делать это регулярно, добавила врач.

Избегайте близких контактов — объятий, поцелуев, рукопожатий — даже с родными и друзьями

Олеся Савельеватерапевт

Также для поддержания иммунитета необходимо сбалансированно питаться, подчеркнула собеседница «Ленты.ру». Рацион должен быть богат овощами, фруктами, белками, жирами и углеводами. Ежедневно необходимо выпивать в среднем два литра воды и спать не менее семи-восьми часов.

«Проконсультируйтесь с врачом о возможности прививки от гриппа и пневмококковой инфекции. Эти вакцины не защищают от COVID-19, но могут предотвратить или ослабить течение других респираторных заболеваний, которые осложняют течение коронавирусной инфекции», — подытожила терапевт.

Ранее сообщалось, что заболеваемость COVID-19 в России растет стремительными темпами. Каждую неделю она в среднем увеличивается на 23 процента.

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      Вера Владзиевская
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